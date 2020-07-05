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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Кирове 

Газета.Ru и ещё 8 3 часа назад
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Кирове
Фото: РИА Новости
Из окна пятого этажа жилого дома в Кирове выпал полуторогодовалый мальчик. Об этом сообщается на сайте СУСК России по Кировской области.
Происшествие произошло утром 5 июля в микрорайоне Нововятск на улице Коммунистическая.
Ребенок был госпитализирован с травмами.
По данным следствия, в момент инцидента взрослые находились дома.
"По предварительной информации, ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошел несчастный случай", — говорится в сообщении.
Уточняется, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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