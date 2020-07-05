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Тела трёх погибших извлекли из-под завалов на месте ЧП под Кировом 

RT на русском и ещё 19 15 минут назад
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
Фото: РИА Новости
Тела трёх погибших извлечены из-под завалов после обрушения на месте строительства торгового центра в городе Зуевка Кировской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.
«Трое тел извлекли», — заявили в СК.
При этом пострадавшего в результате обрушения рабочего доставили вертолётом санавиации в кировский центр травматологии.
МЧС: угрозы дальнейшего обрушения на стройке под Кировом нет
5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания.
Три человека погибли, одного выжившего извлекли из-под завалов. СК возбудил уголовное дело.
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Происшествия , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Зуевка , Киров , Кировская Область
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