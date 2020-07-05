«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом

Тела трёх погибших извлечены из-под завалов после обрушения на месте строительства торгового центра в городе Зуевка Кировской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.
«Трое тел извлекли», — заявили в СК.
При этом пострадавшего в результате обрушения рабочего доставили вертолётом санавиации в кировский центр травматологии.
5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания.
Три человека погибли, одного выжившего извлекли из-под завалов. СК возбудил уголовное дело.