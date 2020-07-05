Бродячие собаки напали на гуляющих детей

В российском городе Тольятти Самарская область , стая бродячих собак напала на детей, гулявших на детской площадке. На видео, снятое с камеры видеонаблюдения, обратил внимание портал «Новости Тольятти».

Уточняется, что в субботу, 4 июля, три ребенка играли во жилом дворе на улице Гидротехническая около 11 часов вечера по местному времени. На кадрах показано, как на детей внезапно нападают разъяренные собаки, выбежавшие из-за трансформаторной будки.

Одного из школьников собаки схватили, покусали и протащили несколько метров по земле. Ребенок громко кричал от боли и испуга, ему на помощь бросились бывшие в тот момент неподалеку взрослые. Общими усилиями им удалось отбить мальчика от животных. Однако он был настолько изранен, что его пришлось нести домой на руках.

В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший ребенок.

Местные жители прокомментировали произошедшее. Они отметили, что это далеко не первое нападение бродячих собак на детей, а также обратились к городским властям с просьбой принять меры.

Ранее сообщалось, что в Бежицком районе Брянска бродячие собаки насмерть загрызли 45-летнюю местную жительницу. За год до этого на том же месте обнаружили растерзанное бродячими животными тело 52-летней женщины.