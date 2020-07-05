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В российском городе бродячие собаки напали на гуляющих детей 

Lenta.ru и ещё 3 28 минут назад
В российском городе Тольятти, Самарская область, стая бродячих собак напала на детей, гулявших на детской площадке. На видео, снятое с камеры видеонаблюдения, обратил внимание портал «Новости Тольятти».
Уточняется, что в субботу, 4 июля, три ребенка играли во жилом дворе на улице Гидротехническая около 11 часов вечера по местному времени. На кадрах показано, как на детей внезапно нападают разъяренные собаки, выбежавшие из-за трансформаторной будки.
Одного из школьников собаки схватили, покусали и протащили несколько метров по земле. Ребенок громко кричал от боли и испуга, ему на помощь бросились бывшие в тот момент неподалеку взрослые. Общими усилиями им удалось отбить мальчика от животных. Однако он был настолько изранен, что его пришлось нести домой на руках.
В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший ребенок.
Местные жители прокомментировали произошедшее. Они отметили, что это далеко не первое нападение бродячих собак на детей, а также обратились к городским властям с просьбой принять меры.
Ранее сообщалось, что в Бежицком районе Брянска бродячие собаки насмерть загрызли 45-летнюю местную жительницу. За год до этого на том же месте обнаружили растерзанное бродячими животными тело 52-летней женщины.
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Происшествия , Видео , Другое , Самарская Область , Тольятти
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