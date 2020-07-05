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«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине 

Майк Габриелян 21 минуту назад
В соцсетях появилось видео с охранником московского магазина, избившим покупателя до потери сознания. Автор ролика сообщает, что речь якобы идёт о супермаркете «Магнит» на Профсоюзной. Однако официальной информации об инциденте пока нет.
Охранник магазина с ножом напал на мужчину в Москве
На кадрах видно, что охранник бьет ногой сидящего на тротуаре мужчину. После удара в голову мужчина падает. Вмешиваются прохожие. Женщина начинает кричать на охранника, толкает его и бьет зонтом. После этого он отходит в сторону.
Очевидцы пишут в соцсетях, что пострадавший мужчина — покупатель. Он набрал полную тележку продуктов, но затем из-за чего-то поссорился с сотрудниками магазина. Охранник вывел его на улицу и начал бить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в подмосковном супермаркете охранники избили покупателя за то, что тот был без маски.
Происшествия , Видео , "Магнит"
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