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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву на 500 тыс. рублей 

Москва24 и ещё 52 2 часа назад
500 тыс. рублей штрафа заплатит журналистка Прокопьева
Фото: facebook.com/svetlana.prokopyeva.9
Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокурор на прошлом судебном заседании просила избрать журналистке меру пресечения в виде шести лет колонии общего режима и установить четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью. В защиту Прокопьевой выступили Союз журналистов России, профильная комиссия Совета по правам человека.
В сентябре 2019 года Прокопьевой было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске, когда погиб один человек.
Главный редактор радиостанции Максим Костиков пояснял, что Прокопьева в эфире "подвергла критическому анализу ситуацию в стране". Позже текст передачи был выложен в форме статьи под названием "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей".
В ней речь шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора. Оба СМИ оштрафовали, а Следственный комитет (СК) возбудил дело. Свою вину Прокопьева не признает.
Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове".
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Комментарии
Происшествия , Другое , Светлана Прокопьева , ФСБ , Роскомнадзор , Совет по правам человека , СКР , ФСИН , Русская служба BBC , Эхо Москвы , радио "Свобода"
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