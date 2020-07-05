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На юго-западе Японии из-за ливней погибли 30 человек 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
30 человек погибли из-за ливней в Японии
Фото: РИА Новости
В результате разлива рек и оползней после мощных ливней на юго-западе Японии погибли более 30 человек, сообщило японское общественное телевидение.
Смерть по крайней мере 16 человек официально подтверждена медиками, еще 17 человек находятся в так называемом состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую имеют право только медицинские работники, но не работающие на месте спасатели. Помимо этого, 13 человек числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.
Наибольший удар пришелся на префектуру Кумамото, где произошел разлив сразу нескольких рек, вызвавший затопления обширных территорий. В этой же префектуре оказался затопленным дом престарелых — прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек. Позднее из дома престарелых удалось спасти около 50 человек — постояльцев и работников учреждения.
По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный — пятый — уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, более 6 тыс. домов в префектуре Кумамото остаются без света.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.
На юго-западе Японии продолжаются ливневые дожди. Интенсивность выпадения осадков снизилась, однако в некоторых областях она достигает отметки 200 мм в сутки.
Напомним, летом 2018 года жертвами ливней в Японии стал 81 человек.
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Происшествия , В мире , Синдзо Абэ , ИТАР-ТАСС , Кумамото , Япония
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