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Россиянин спрыгнул с моста в реку и исчез 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин спрыгнул с моста в реку и исчез
Фото: Игорь Иванко / агентство «Москва»
В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, спрыгнувшего с моста в Неву, сообщает издание 78.ru.
Инцидент произошел в районе 4:00 часов в ночь на воскресенье, 5 июля. Как рассказали изданию очевидцы, мужчина спрыгнул с Володарского моста в реку. После этого он проплыл вниз по течению примерно 200 метров, а затем исчез под водой в тот момент, когда по Неве проходили корабли.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Выясняются обстоятельства произошедшего и информация о состоянии мужчины.
Ранее в Туве местная жительница выпивала на речке с сожителем и не заметила пропажи четырехлетнего сына. Сообщить полиции подробности не смогла, так как была сильно пьяна. По факту пропажи и возможного утопления ребенка проводится доследственная проверка.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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