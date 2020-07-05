Россиянин спрыгнул с моста в реку и исчез 

Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, спрыгнувшего с моста в Неву, сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел в районе 4:00 часов в ночь на воскресенье, 5 июля. Как рассказали изданию очевидцы, мужчина спрыгнул с Володарского моста в реку. После этого он проплыл вниз по течению примерно 200 метров, а затем исчез под водой в тот момент, когда по Неве проходили корабли.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Выясняются обстоятельства произошедшего и информация о состоянии мужчины.

Ранее в Туве местная жительница выпивала на речке с сожителем и не заметила пропажи четырехлетнего сына. Сообщить полиции подробности не смогла, так как была сильно пьяна. По факту пропажи и возможного утопления ребенка проводится доследственная проверка.