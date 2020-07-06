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МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова 

Lenta.ru и ещё 68 3 часа назад
Ефремову предъявлено окончательное обвинение
Фото: ТАСС
В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о смертельном ДТП на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пресс-служба МВД.
По данным полиции, были приняты все меры для объективного и своевременного расследования с учетом повышенного внимания общественности. Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской и других экспертиз.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
Ранее 6 июля сообщалось, что актеру в предъявили обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Криминал , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , Москва
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