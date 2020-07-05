Пенсионера жестоко убили ходунками в больнице

В уголовном деле по факту убийства 88-летнего россиянина ходунками в больничной палате раскрыты новые подробности — 84-летний обвиняемый заявил, что не осознавал, чем все обернется. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что обоих пенсионеров с онкологическими заболеваниями госпитализировали из-за повышенного давления в 81 городскую больницу в Москве . После осмотра врачей обоих положили в четырехместную палату.

По информации издания, конфликт разгорелся в ночь со 2 на 3 июля, поблизости не было никого, кто мог стать свидетелем разборки. В частности, соседи по палате — перенесший инсульт пенсионер, а также принявший в тот вечер снотворное мужчина — не смогли точно рассказать обстоятельства произошедшего.

По словам пожилого обвиняемого, он хорошо помнит, что было до начавшейся драки, а также после нее, но сам момент убийства не может рассказать, так как в памяти он не отложился.

Правоохранительные органы смогли выяснить примерные обстоятельства произошедшего. По их мнению, злоумышленник разбил ночью стакан пациента, перенесшего инсульт, затем подошел к кровати 88-летнего пенсионера и начал избивать. Уточняется, что потерпевшему сломали четыре ребра.

В это момент прибежала медсестра, услышав громкие стоны и вопли. Однако обвиняемый погнался за ней, чтобы также избить ее. В коридоре женщина каталкой смогла прижать к стене пенсионера, после чего подбежавшие на помощь сотрудники больницы обезвредили больного.

После нанесенных побоев 88-летний пенсионер скончался. Его близкие родственники утверждают, что произошло именно убийство. Уточняется, что на данный момент обвиняемому вменили статью 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

Накануне стало известно, что в московской больнице пациент забил до смерти ходунками соседа по палате. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обвиняемый был отправлен под домашний арест.