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В Баку горит фабрика по производству краски 

ТК «Звезда» и ещё 10 1 час назад
В Баку загорелась фабрика по производству краски
Фото: кадр видео
При тушении пожара пострадали как минимум четыре сотрудника МЧС.
На фабрике по производству краски «Собсан», расположенной в Бинагадинском районе Баку, вспыхнул пожар. Огонь распространился на территории в 700 квадратных метров. По информации азербайджанского телеканала РЕАЛ, произошел взрыв.
На месте работают бригады скорой помощи. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, при тушении пожара пострадали как минимум четыре сотрудника МЧС.
«Один из них получил травму головы и госпитализирован в городскую больницу №3, трое помещены в республиканский токсикологический центр», — отметили в Минздраве.
Тушение огня продолжается. На место пожара прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев и глава мэрии Баку Эльдар Азизов.
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Происшествия , Пожары , Минздрав РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Баку
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