Российского военного обнаружили мёртвым в Гюмри 

Военнослужащий 102-й российской военной базы, гражданин РФ , С. Салихов найден мёртвым в одной из квартир города Гюмри (Ширакская область Армении ). 4 июля 2020 года городскому отделу полиции Муша поступило сообщение об обнаруженном трупе 20-летнего мужчины в жилом здании, расположенном по адресу улица Акопяна 8/1. Силовики получили информацию в промежутке с 16:30 до 17:00 по местному времени (+1 час по сравнению с Москвой ).

На место ЧП выехали местные стражи порядка. По предварительным данным, покойник лежал в спальне, пишет портал Shamshyan.com. В жилище также нашли письмо. В данный момент решается вопрос, кто займётся выяснением деталей инцидента: следователи Ширакской области или личный состав военной базы, расположенной в Гюмри.

Похожий случай произошёл в Гюмри в сентябре 2019 года. Погибшему было 23 года. На его теле были обнаружены множественные порезы. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что утром 27 июня 2020 года тело руководителя строительной компании «Пионер» Андрея Грудина было найдено в офисе фирмы на Малой Пироговской улице в Москве. По предварительное информации, мужчин мог совершить самоубийство.

Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве.