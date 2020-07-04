Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российского военного обнаружили мёртвым в Гюмри 

News.ru и ещё 2 52 минуты назад
Российского военного обнаружили мёртвым в Гюмри
Фото: ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia/
Военнослужащий 102-й российской военной базы, гражданин РФ, С. Салихов найден мёртвым в одной из квартир города Гюмри (Ширакская область Армении). 4 июля 2020 года городскому отделу полиции Муша поступило сообщение об обнаруженном трупе 20-летнего мужчины в жилом здании, расположенном по адресу улица Акопяна 8/1. Силовики получили информацию в промежутке с 16:30 до 17:00 по местному времени (+1 час по сравнению с Москвой).
На место ЧП выехали местные стражи порядка. По предварительным данным, покойник лежал в спальне, пишет портал Shamshyan.com. В жилище также нашли письмо. В данный момент решается вопрос, кто займётся выяснением деталей инцидента: следователи Ширакской области или личный состав военной базы, расположенной в Гюмри.
Похожий случай произошёл в Гюмри в сентябре 2019 года. Погибшему было 23 года. На его теле были обнаружены множественные порезы. По факту смерти возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru сообщал, что утром 27 июня 2020 года тело руководителя строительной компании «Пионер» Андрея Грудина было найдено в офисе фирмы на Малой Пироговской улице в Москве. По предварительное информации, мужчин мог совершить самоубийство.
Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
News.ru: последние новости
У столичного учёного-химика изъяли несколько пулемётов У столичного учёного-химика изъяли несколько пулемётов Три человека пострадали в Киеве в массовой драке со стрельбой Три человека пострадали в Киеве в массовой драке со стрельбой Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей
Комментарии 2
Происшествия , Армия , Андрей Грудин , Гюмри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Захваченный отцом Сергием монастырь освободили
Захваченный отцом Сергием монастырь освободили
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение