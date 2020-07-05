Флаг США сожгли у Белого дома после выступления Трампа 

Американцы, протестующие около Белого дома в Вашингтоне, сожгли флаг своей страны после выступления президента Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США . Сжигая флаг, участники протестов выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны».

К месту инцидента прибыла полиция, сообщает телеканал NBC.

В своей праздничной речи Трамп заявил, что в настоящий момент США готовы покончить с протестами, чтобы толпы людей больше не могли свергать статуи и рушить американские ценности.