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Жених похитил невесту в Москве и пропал вместе с ней 

Майк Габриелян 50 минут назад
3000 рублей раздора: жених похитил невесту в Москве
Фото: кадр из фильма
Жених похитил невесту в Москве после отказа матери отдать приданое в 3 тысячи рублей. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
24-летний уроженец Киргизии Акылбек познакомился в интернете с 20-летней Гульбану и решил взять её в жёны. Он пошёл свататься к матери девушке, 46-летней Адибе, работающей дворником в российской столице. При этом Акылбек потребовал приданое — 3 тысячи рублей. Мать отказала потенциальному жениху. После этого дочь отправилась выносить мусор и исчезла, отключив телефон.
Адиба позвонила Акылбеку. Он рассказал несостоявшейся тёще, что невеста попросила забрать её у метро «Кузьминки». Затем пропал сам Акылбек. Жених не появляется дома и не отвечает на звонки. Через три дня Адиба подала заявление в полицию.
Правоохранители начали розыск молодых людей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Кубани многодетная мать оказалась под арестом после похищения цыганской невесты.
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Происшествия , Кыргызстан , Москва
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