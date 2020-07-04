3000 рублей раздора: жених похитил невесту в Москве

Жених похитил невесту в Москве после отказа матери отдать приданое в 3 тысячи рублей. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

24-летний уроженец Киргизии Акылбек познакомился в интернете с 20-летней Гульбану и решил взять её в жёны. Он пошёл свататься к матери девушке, 46-летней Адибе, работающей дворником в российской столице. При этом Акылбек потребовал приданое — 3 тысячи рублей. Мать отказала потенциальному жениху. После этого дочь отправилась выносить мусор и исчезла, отключив телефон.

Адиба позвонила Акылбеку. Он рассказал несостоявшейся тёще, что невеста попросила забрать её у метро «Кузьминки». Затем пропал сам Акылбек. Жених не появляется дома и не отвечает на звонки. Через три дня Адиба подала заявление в полицию.

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