Деревянный храм XIX века горит под Томском

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Под Томском горит деревянный храм XIX века 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В селе Зоркальцево Томского района горит бревенчатый храм, сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 14:34 (10:34 мск). На месте работают более 10 единиц техники, более 30 человек. Площадь пожара уточняется", — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Как сообщил ТАСС и.о. секретаря томской епархии Русской православной церкви Дионисий Мелентьев, загорелась однопрестольная деревянная церковь, освященная в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , Томск
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