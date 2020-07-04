Ребенок погиб в результате стрельбы в Алабаме

Восьмилетний мальчик скончался в больнице от ранений, полученных в результате стрельбы в торговом центре Riverсhase Galleria в американском городе Гувер, штат Алабама. Об этом сообщила местная полиция.
«С сожалением сообщаем, что пострадавший скончался вскоре после приезда в детскую больницу», — говорится в пресс-релизе в Twitter.
По данным полиции, среди пострадавших также — мужчина, женщина и несовершеннолетняя.
Ранее сообщалось, что не менее четырёх человек пострадали в результате стрельбы в Алабаме