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Восьмилетний ребёнок погиб в результате стрельбы в Алабаме 

RT на русском и ещё 11 41 минуту назад
Ребенок погиб в результате стрельбы в Алабаме
Фото: Reuters
Восьмилетний мальчик скончался в больнице от ранений, полученных в результате стрельбы в торговом центре Riverсhase Galleria в американском городе Гувер, штат Алабама. Об этом сообщила местная полиция.
«С сожалением сообщаем, что пострадавший скончался вскоре после приезда в детскую больницу», — говорится в пресс-релизе в Twitter.
По данным полиции, среди пострадавших также — мужчина, женщина и несовершеннолетняя.
Ранее сообщалось, что не менее четырёх человек пострадали в результате стрельбы в Алабаме
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , Пожары , Гувер
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