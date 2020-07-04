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В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного 

РИА Новости и ещё 1 40 минут назад
Полицейские США порадовались убийству чернокожего
Фото: © Fotolia / Dominik Herz
Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Инцидент произошел в городе Аврора еще 24 июня 2019 года, когда трое полицейских задержали "подозрительного", как им показалось, 23-летнего Элайджу Макклейна. Во время задержания он оказал сопротивление, к нему применили удушающий прием, а затем вкололи успокоительное, после чего молодой человек потерял сознание и у него произошла остановка сердца. Его доставили в больницу, где 30 июня он скончался. Надзорные органы тогда посчитали поведение правоохранителей адекватным.
Об увольнении полицейских в пятницу сообщила шеф полиции города Ванесса Уилсон. По ее словам, один из полицейских, который не принимал участия в инциденте, был уволен за то, что, когда получил на свой телефон фотографию, ответил "ха-ха".
"Если кто-то из полицейского департамента не согласен с этим (решением) и считает, что эти (улыбки) были приемлемы, то я с радостью уволю вас сегодня же", — сказала Уилсон на пресс-конференции.
По городам США в конце мая-июне прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Происшествия , Криминал , США
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