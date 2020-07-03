40 млн хищение: задержана замглавы Минобрнауки

Замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич задержана по делу о хищении более 40 млн рублей, сообщили в Тверском суде. По версии МВД РФ, в 2016 году, еще будучи бизнесменом, подозреваемая получила от Минобрнауки бюджетные деньги на выполнение работ для ведомства. Услуги министерству ее организация так и не оказала, но некий чиновник из Минобрнауки — сообщник Лукашевич — все равно подтвердил, что работа выполнена. Следствие просит арестовать чиновницу на два месяца.

Следствие просит арестовать на два месяца замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о хищении более 40 млн рублей, сообщили в Тверском суде Москвы ТАСС.

«Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России)», — заявили в пресс-службе суда, добавив, что ходатайство об заключении под стражу будет рассмотрено в ближайшее время.

До этого о задержании некоего предпринимателя и чиновника Минобрнауки, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк . Она не называла имен предполагаемых злоумышленников, однако позже в суде подтвердили, что одним из предполагаемых злоумышленников является Лукашевич.

По предварительным данным, вторым задержанным стал чиновник Россотрудничества Михаил Попов . Об этом сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

По версии МВД РФ, эта история началась в 2016 году. Тогда глава неизвестной коммерческой организации заключила несколько договоров на выполнение работ для Минобрнауки РФ — она получила бюджетные деньги за оказание услуг, однако выполнять взятые на себя обязательства в действительности не собиралась.

Согласно информации СМИ, задание заключалось в разработке автоматической системы обработки научных данных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Позже бизнесмен все-таки предоставила министерству результаты выполненной работы, но они, согласно информации МВД, не соответствовали условиям договора. Проверку документов проводил сообщник подозреваемой — высокопоставленный чиновник из Минобрнауки. Таким образом, предполагаемые злоумышленники провернули сделку на 40 млн рублей, выделенных из ведомственного бюджета.

СМИ утверждают, что главой коммерческой организации в то время была Лукашевич, а Попов, в свою очередь, в 2016 году возглавлял департамент Минобрнауки — он и подписал документы о том, что заказ выполнен, сообщает «Интерфакс».

В отношении подозреваемых было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Как уточнили в МВД РФ, в ходе доследственной проверки правоохранители провели более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах подозреваемых.

В свою очередь в Минобрнауки РФ сообщили, что оказывают содействие в расследовании. «Данным вопросом занимаются правоохранительные органы. Минобрнауки России оказывает со своей стороны все необходимое содействие», — заявил представитель пресс-службы ТАСС.

Отметим, что в открытым доступе находится информация о связи Лукашевич с коммерческой организации — в сети указано, что она работала начальником юридического отдела московского филиала Сибирской акционерной страховой компании «СибВосток».

Чиновником в сфере образования Лукашевич стала в 1998 году. Тогда она пришла в Правовую службу Министерства образования России. Трудясь на постах советника, замначальника управления и директора департамента, чиновница параллельно получила две ученые степени: «кандидат экономических наук» и «кандидат юридических наук».

В 2014 году Лукашевич стала консультантом МФТИ, МИРЭА и ВШЭ . Кроме того, она была награждена почетной грамотой Минобрнауки и почетной грамотой Совета Федерации , получила благодарность от президента РФ.