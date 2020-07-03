Вице-губернатора решили судить за долги по коммуналке

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Юрия Клепова решили засудить за долги по коммуналке. По мнению поставщика тепла «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания — Челябинск», чиновник должен заплатить более 100 тысяч рублей. Об этом пишет Znak.

Речь идет о «взыскании 73480 рублей 28 копеек за январь-май 2019 года, пени в размере 5644 рублей 51 копейка с последующим начислением по день фактического исполнения денежного обязательства», — сказано в материалах суда. Иск на данный момент не рассмотрен.

Также в картотеке суда есть похожий иск к Клепову, но уже от другой теплоснабжающей организации — МУП «ЧКТС». Компания хотела взыскать с бывшего вице-губернатора свыше 200 тысяч рублей. Коммунальщики заявили, что Клепов обязан оплатить тепло, которое шло от труб системы отопления, проходящих через нежилое помещение, принадлежащее чиновнику.

Тогда вице-губернатор подчеркнул, что услуги по отоплению он не получает, так как в помещении нет радиаторов, а трубы изолированы. В результате Клепов выиграл суд.