10 деревьев повалило из-за непогоды в столице

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Более десяти деревьев повалено в Москве в пятницу вечером во время сильного ливня с порывистым ветром. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за непогоды в Москве произошло падение более десяти деревьев. Есть подтопления отдельных участков дорог и улиц", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник добавил, что непогода стала причиной повреждения пяти автомобилей.

"В результате падения деревьев из-за непогоды повреждены пять автомобилей", — сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

В пятницу Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, грозе и крупном граде. Также в МЧС предупредили об усилении ветра до 15-20 м/с.

Из-за падения дерева на пути на Филевской линии метро от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" не было движения поездов. В настоящее время упавшее дерево убрано, движение поездов восстановлено и осуществляется в штатном режиме.