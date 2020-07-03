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Осужденного на 1000 лет педофила освободили в США 

Lenta.ru 1 час назад
На 1000 лет осудили педофила в США и освободили
Фото: Georgia State Board of Pardons and Parolees
Американца-педофила, приговоренного к 1000 годам тюрьмы, освободили условно-досрочно. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает New York Post.
Питер Мэллори (Peter Mallory) из штата Джорджия был выпущен из тюрьмы всего после восьми лет отбывания наказания. Это произошло по решению Апелляционного суда. Тот в мае постановил, что педофил уже отсидел достаточный срок, и через три недели мужчину отпустили. При этом окружной прокурор заявил, что «оказался бессилен остановить» происходящее.
Мэллори был арестован и обвинен в хранении непристойных снимков детей, подделке улик и вторжении в частную жизнь в 2011 году. Судья перед вынесением приговора в 2012-м даже назвал подсудимого «самым активным коллекционером детской порнографии во всем мире».
До ареста Мэллори работал членом окружной комиссии и был владельцем независимой телестанции в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии. Полиция, расследуя случаи загрузки порнографических фотографий и видео на территории кампуса, подозревала одного из студентов. Однако во время обыска именно на компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографей.
В 2018 году в США освободили педофила, приговоренного к 300 годам заключения. Майкл Макфадден был признан виновным в развращении шести детей. Это произошло из-за того, что вынесение окончательного приговора затянулось, и его срок превысил допустимый.
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Происшествия , США
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