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Годовалая россиянка утонула в ванной без присмотра игравшей в карты матери 

Lenta.ru 1 час назад
Ребенок утонул в ванной пока мать играла в карты
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В жилом доме на Базовской улице на севере Москвы годовалая девочка утонула в ванной, оставшись без присмотра, пока ее мать играла в карты. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным РЕН ТВ, 23-летняя россиянка решила искупать ребенка, посадила ее в воду и ушла на кухню, где заигралась с друзьями и забыла про девочку, которая впоследствии умерла.
Прокуратура Москвы начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в деревне Ильино Ленинградской области семимесячный мальчик утонул в 30-сантиметровой кастрюле с холодной водой. Известно, что родители ребенка приехали из Узбекистана. 29-летний отец рассказал, что находился в поле и убирал сено, пока с ребенком была 23-летняя мать. Женщина утверждала, что отлучилась на 10 минут. Родителей доставили в полицию, где выяснилось, что у них проблемы с регистрацией, а у ребенка нет никаких документов, кроме свидетельства о рождении.
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