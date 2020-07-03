Россиянка выбросила своего ребенка из окна

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Полиция в Архангельске проводит проверку в отношении матери, которая выбросила из окна квартиры на первом этаже своего четырехлетнего ребенка. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Архангельской области.

"В пятницу в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова женщина 1986 года рождения выбросила четырехлетнего ребенка из окна квартиры на первом этаже. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана всесторонняя оценка действиям матери ребенка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у ребенка диагностирован ушиб мягких тканей лица, его поместили в детскую областную клиническую больницу.