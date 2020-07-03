Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве найден мёртвым психолог Александр Войскунский 

News.ru 5 часов назад
В Москве найден мёртвым известный психолог
Фото: Krassotkin/СС0/commons.wikimedia.org
Психолог Александр Войскунский найден мёртвым в своей квартире на улице Богданова в Москве.
Предварительно, причиной смерти могло стать заболевание — 73-летний психолог страдал острой сердечной недостаточностью, передаёт РЕН ТВ.
Александр Войскунский родился 18 мая в 1947 году в Баку. Он закончил отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Получил особую известность как специалист по влиянию интернета на психику человека. Также Войскунский заведовал лабораторией «Психологические проблемы информатизации» факультета психологии МГУ.
Ранее NEWS.ru писал, что врач-психиатр Фёдор Кондратьев пытался выпрыгнуть из окна в эту пятницу, 3 июля. Психиатр прославился созданием многофакторной концепции механизмов формирования общественно опасных действий «синдром-личность-ситуация».
Кондратьев также участвовал в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило и других серийных убийц, а также полковника Юрия Буданова, обвинённого в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
News.ru: последние новости
Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Жарившему шашлыки на Вечном огне петербуржцу ограничили свободу Жарившему шашлыки на Вечном огне петербуржцу ограничили свободу Мошенники обманули актёра Игоря Ясуловича на треть миллиона Мошенники обманули актёра Игоря Ясуловича на треть миллиона
Комментарии
Происшествия , Юрий Буданов , Андрей Чикатило , МГУ , РЕН ТВ , Баку , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Жарившим сосиски на Вечном огне вынесли приговор
Жарившим сосиски на Вечном огне вынесли приговор
Ребенок утонул в ванной пока мать играла в карты
Ребенок утонул в ванной пока мать играла в карты
Москва готовит документ по Донбассу
Москва готовит документ по Донбассу
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение