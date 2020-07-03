В Москве найден мёртвым известный психолог

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Психолог Александр Войскунский найден мёртвым в своей квартире на улице Богданова в Москве

Предварительно, причиной смерти могло стать заболевание — 73-летний психолог страдал острой сердечной недостаточностью, передаёт РЕН ТВ.

Александр Войскунский родился 18 мая в 1947 году в Баку . Он закончил отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ . Получил особую известность как специалист по влиянию интернета на психику человека. Также Войскунский заведовал лабораторией «Психологические проблемы информатизации» факультета психологии МГУ.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-психиатр Фёдор Кондратьев пытался выпрыгнуть из окна в эту пятницу, 3 июля. Психиатр прославился созданием многофакторной концепции механизмов формирования общественно опасных действий «синдром-личность-ситуация».