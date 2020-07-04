Дело против сотрудника СК отменили накануне ареста

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Генпрокуратура отменила уголовное дело, возбужденное ранее в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК на основании материалов, которые предоставила ФСБ . По версии следствия, сотрудник СК получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого, дело против которого вел.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ отменено Генеральной прокуратурой России, передает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах

«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — отметил он.

По данным «Коммерсанта» уголовное дело было отменено, так как Генпрокуратура посчитала, что оно было возбуждено преждевременно, незаконно и не обосновано. Кроме того, издание сообщает, что главным фигурантом дела оказался Руслан Миниахметов.

Но эта информация не подтверждена официально.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взяток в особо крупном размере», — говорится на сайте СК.

Следователи не стали называть имени и фамилии своего коллеги.

«Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя», — отмечается в сообщении.

ФСБ России предоставила материалы, которые и послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Задержание происходило при содействии службы.

«Ему предъявлено обвинение, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет и впредь будет пресекать факты коррупции в своих рядах», — заверили в СК.

«Коммерсант», в свою очередь, сообщил, что в субботу, 4 июля, районный Басманный суд Москвы должен был рассмотреть ходатайство об аресте следователя.

О том, что фигурантом дела оказался именно Руслан Миниахметов, сообщили также источники ТАСС и издания РБК, которое принадлежит Григорию Березкину . Старший следователь по особо важным делам расследовал, в частности, уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова . Его обвиняли в незаконном прослушивании телефонов. Кроме того, он вел расследование в отношении бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова . Того обвиняли в коррупции.

В последнее время в производстве Миниахметова находилось уголовное дело, возбужденное против экс-руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти. Их обвиняют в хищении 572,9 млн руб., которые принадлежали акционеру банка — госкорпорации ВЭБ. По данным «Коммерсанта», большинство обвиняемых были помещены под домашние аресты. В СИЗО остался лишь бывший вице-президент тольяттинского банка Александр Догадкин.

Как отметил адвокат Миниахметова Константин Трапаидзе в комментарии РБК, показания, которые стали основанием для задержания его подзащитного, дал ранее осужденный, против которого следователь вел дело.

« [Следственные действия шли] с 9:15 утра и до позднего вечера, до сих пор продолжаются какие-то остаточные. Обыск был у него на работе, поскольку полагали, что преступление может быть связано с его профессиональной деятельностью. Лицо, в отношении которого он вел следствие и которое было осуждено, дало показания, что якобы имела место коррупция», — сообщил адвокат.

Старший сотрудник СК не согласен с обвинением. По словам Трапаидзе, показания «не выдерживают критики».

«На каждое утверждение этого лица мы дали подробные объяснения. Тем более, те суммы, о которых шла речь, были официально изъяты в рамках следствия и направлены на возмещение ущерба по приговору в отношении якобы взяткодателя. Это, а также признание вины сыграло существенную роль в том, какой приговор получил этот человек», — рассказал он изданию.

Собеседник РБК подтвердил, что речь идет о событиях дела, которые происходили в 2016 году. Но он не стал уточнять сумму и кто был тем «лицом», давшим показания против следователя.