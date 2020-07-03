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В Москве-реке было обнаружено два тела 

ЧП Столица 1 час назад
2 тела обнаружено в Москве-реке
Фото: РИА Новости
2 июля, в Москве-реке, недалеко от моста Лужники, было обнаружено тело новорожденного мальчика, завернутого в пеленки. А через некоторое время на том же месте водолазы обнаружили тело молодого мужчины. Появилась версия, что это именно он утопил младенца. Но позже выяснилось, что это лишь совпадение.
Смерти наступили в разное время. Младенец находился в воде от 12 до 24 часов. Мужчина же утонул более четырех суток назад. Кроме того, найдены видеозаписи, на которых погибший один выходит из машины и идет к реке. В руках у него ничего не было.
Сейчас оба тела направлены на экспертизу. Установлено, что ребенку всего несколько дней, без повреждений на теле. Его мать сейчас разыскивает полиция. Скорее всего, это приезжая из стран Азии. Заведено уголовное дело.
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