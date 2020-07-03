Задержана замглавы Минобрнауки Лукашевич 

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Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержана по делу о мошенничестве на 40 млн рублей, передает ТАСС.

МВД заявили, что хищение 40 млн рублей у Минобрнауки произошло в 2016 году.

«Руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Марина Лукашевич произвела приемку работ, причинив ущерб ведомству на 40 млн рублей.

Следствие ходатайствует об аресте Марины Лукашевич. Тверской суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство о мере пресечения чиновнице.