Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач-психиатр, давший оценку маньяку Чикатило, пригрозил покончить с собой 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Изучавший маньяка Чикатило врач пригрозил самоубийством
Фото: РИА Новости
Экстренные службы выехали домой к российскому психиатру Фёдору Кондратьеву, который 3 июля пытался выпрыгнуть из окна.
Как уточняет 5-tv.ru, сиделка доктора cмогла затащить его обратно в квартиру.
Известно, что Фёдор Кондратьев имеет почётное звание Заслуженного врача России, 85-летний доктор медицинских наук участвовал в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило и других серийных убийц, а также полковника Юрия Буданова, обвинённого в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, передаёт РЕН. ТВ.
Психиатр также прославился созданием многофакторной концепции механизмов формирования общественно-опасных действий «синдром-личность-ситуация».
Ранее NEWS.ru писал, что следователи Москвы расследуют гибель годовалой девочки, утонувшей в ванной. Согласно данным следствия, накануне, 2 июля, молодая мать купала свою дочь в ванной. Вскоре она ушла в соседнюю комнату играть с друзьями в карты, оставив девочку без присмотра. Когда мать вернулась проверить дочь, та была уже мертва. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
News.ru: последние новости
Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции Власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе Власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе
Комментарии
Происшествия , Юрий Буданов , Андрей Чикатило , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение