Изучавший маньяка Чикатило врач пригрозил самоубийством

Экстренные службы выехали домой к российскому психиатру Фёдору Кондратьеву, который 3 июля пытался выпрыгнуть из окна.

Как уточняет 5-tv.ru, сиделка доктора cмогла затащить его обратно в квартиру.

Известно, что Фёдор Кондратьев имеет почётное звание Заслуженного врача России , 85-летний доктор медицинских наук участвовал в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило и других серийных убийц, а также полковника Юрия Буданова , обвинённого в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, передаёт РЕН. ТВ.

Психиатр также прославился созданием многофакторной концепции механизмов формирования общественно-опасных действий «синдром-личность-ситуация».

Ранее NEWS.ru писал, что следователи Москвы расследуют гибель годовалой девочки, утонувшей в ванной. Согласно данным следствия, накануне, 2 июля, молодая мать купала свою дочь в ванной. Вскоре она ушла в соседнюю комнату играть с друзьями в карты, оставив девочку без присмотра. Когда мать вернулась проверить дочь, та была уже мертва. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.