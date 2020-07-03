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Ефремова отвезли на допрос в МВД 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ефремова отвезли на допрос
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии, доставили на допрос в главное управление МВД по Москве.
Об этом сообщает агентство «Москва».
В пятницу Актер адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.
8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.
При этом после автокатастрофы Ефремов выступил с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения и заявлял, что «предал всех».
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , Москва
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