Ефремова отвезли на допрос

Об этом сообщает агентство «Москва».

В пятницу Актер адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.