Адвокат: «Ефремов хотел помочь как „человек верующий“»

Актер Михаил Ефремов не обозначал, что признает вину, а заявил, что хочет помочь, как верующий человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Я отвечу так: он не обозначал, что признает вину. Он сказал, что, как человек верующий и понимающий, очень хотел помочь материально родственникам потерпевшего», — сказал защитник актера.

Ранее сегодня телеканал «Москва 24» сообщил, что Ефремов якобы отказался признать вину в ДТП.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.

Уголовное дело по данному факту вначале было возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ, но, учитывая гибель пострадавшего, переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). По делу была проведена экспертиза, которая показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, у него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны.

Таганский суд столицы поместил Ефремова под домашний арест.