В российском регионе пропал интернет 

На Сахалине и Курильских островах (входят в состав Сахалинской области ) пропал интернет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение «Ростелекома».

Причиной проблемы стало повреждение кабеля при проведении строительных работы. «Сторонние специалисты повредили магистральный кабель, лишив острова связи с материком», — говорится в сообщении «Ростелекома».

Собеседница агенства добавила, что в на место происшествия сразу же выехали специалисты. На данный момент работа интернета в Сахалинской области частично восстановлена. Вольностью устранить проблему в регионе планируется до конца дня.

О проблемах с доступом к интернету в Сахалинской области стало известно 3 июля во второй половине дня по местному времени. Издание Sakhalin.info объяснило серьезность проблемы географическими особенностями области и ограниченным количество каналов связи с материком.