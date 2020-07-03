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Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады 

Алевтина Жаркова 9 минут назад
В столице Канады было предотвращено покушение на премьер-министра страны. Вооруженный винтовкой неизвестный мужчина ворвался в резиденцию Джастина Трюдо. Отмечается, что в момент проникновения на территорию резиденции главы канадского правительства там не было — из-за ремонта Трюдо с семьей на время переехал в загородный дом.
К месту происшествия незамедлительно прибыл отряд полиции. Инцидент обошелся без перестрелки: мужчина сдался правоохранителям. Им оказался член отряда канадских рейнджеров, в его автомобиле был обнаружен целый арсенал оружия. Сам нападавший заявил, что намеревался всего лишь поговорить с Трюдо.
Происшествия , Видео , В мире , Джастин Трюдо , Канада
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