Собака помогла спасти соседей из пожара 

Собака из канадской коммуны Маркем, муниципалитет Йорк, помогла спасти жизни соседей во время пожара в их доме. Об этом сообщает сайт I Heart Radio.

Около двух часов ночи собака породы бигль по кличке Джорджия разбудила своего хозяина и потащила к окну. Оказалось, что в доме его соседей произошел пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели и полицейские вытащили из горящего здания отца и дочь, которые прикованы к инвалидным креслам и поэтому не могли эвакуироваться. Мать и еще одна дочь-подросток сумели выбраться самостоятельно.

В результате произошедшего пострадавшая семья и один из полицейских были госпитализированы. Полученные ими травмы не расцениваются как серьезные. Причина возникновения пожара неизвестна.

Ранее сообщалось, что в пригороде австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, померанский шпиц по кличке Гуччи спас хозяина от пожара. Австралиец проснулся от громкого лая пса.