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Взрыв на фабрике фейерверков в Турции показали на видео 

Lenta.ru и ещё 24 20 минут назад
Взрыв на фабрике в Турции попал на видео
Фото: кадр видео
Видео произошедшего опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.
В результате инцидента в провинции Сакарья пострадали по меньшей мере 114 человек. По сообщениям властей, четверо скончались. На момент происшествия на заводе находилось более 110 тонн фейерверков. В ликвидации очага возгорания также принял участие российский самолет-амфибия Бе-200, который прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров.
Ранее сообщалось о том, что к месту происшествия направлены 85 машин скорой помощи и два санитарных самолета. Кроме того, для тушения пожара были задействованы 11 бригад спасателей.
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Происшествия , РИА Новости , Турция
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