«С пятиэтажку огонь!»: утечка газа попала на видео 

Очевидцы опубликовали видеозапись отжига газа на газопроводе в Самарской области , на котором произошла утечка. Об этом сообщает издание RT.

Прошедшей ночью, как сообщал «Рамблер», примерно в километре от поселка Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский аварийная бригада Нефтегорского газоперерабатывающего завода повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления в ходе проведения земляных работ. По этой причине возникла утечка газа.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. В управлении Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Самарской области сообщили об эвакуации более 1,6 тысячи жителей Верхней Подстепновки, в том числе более 350 детей, в Дом культуры села Воскресенка и школу Южного города.

Также там сообщили о том, что предельно допустимая концентрация газа в воздухе не превышена, и подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе городского округа Новокуйбышевск с целью снижения давления в газопроводе.