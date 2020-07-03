ФСБ задержала экстремистов в Карачаево-Черкесии 

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых членов экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* в Карачаево-Черкесии . Обнаружено и изъято 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней». Задержанные дают признательные показания.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).