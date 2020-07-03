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МВД наказало командира за одинаковые жетоны у подчинённых на задержании в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
«За одинаковые жетоны»: МВД наказало командира
Фото: ТАСС
МВД наказало командира за одинаковые жетоны у подчинённых на задержании в Москве. Речь идёт об инциденте, который произошёл 28 мая. Тогда возле здания МВД на Петровке проходили одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.
У двух полицейских, задерживающих протестующих, жетоны на груди оказались с одинаковыми номерами. Согласно закону «О полиции», каждому сотруднику выдаётся знак с уникальным номером. Один из этих полицейских заявил, что жетоны не могли быть одинаковыми и это «фотошоп».
Как сообщает РБК со ссылкой на управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России, в полиции провели проверку и командиру роты 2-го оперативного полка объявили взыскание, так как факт нарушения подтвердился. С сотрудниками подразделения «провели профилактическую работу».
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Происшествия , Илья Азар , МВД , РБК , Москва
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