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В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Задержаны организаторы теракта в школе полиции
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбаса сообщил, что в результате совместной операции с силами судебной полиции им удалось захватить восьмерых подозреваемых в организации в 2019 году теракта, когда погиб 21 кадет школы полиции в Боготе и еще около 70 были ранены.
"Задержанные восемь человек участвовали в финансировании, планировании и осуществлении нападения, которое произошло 17 января 2019 года", — сообщил он в ходе выступления, опубликованного в микроблоге ведомства в Twitter.
По словам прокурора, выдвинутые обвинения предусматривают от 40 до 50 лет лишения свободы для подозреваемых.
Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что задержанные являются членами повстанческой Армии национального освобождения (АНО), и указал на прямую связь руководства этой организации с планированием и осуществлением "чудовищного покушения".
Взрыв заминированной машины произошел 17 января в кадетской школе полиции в Боготе. В результате теракта погиб 21 человек, еще 68 получили ранения. Власти возложили ответственность за этот теракт на АНО и прервали переговоры с ней о мире.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Иван Дуке , Богота , Колумбия
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