Задержаны организаторы теракта в школе полиции

Генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбаса сообщил, что в результате совместной операции с силами судебной полиции им удалось захватить восьмерых подозреваемых в организации в 2019 году теракта, когда погиб 21 кадет школы полиции в Боготе и еще около 70 были ранены.

"Задержанные восемь человек участвовали в финансировании, планировании и осуществлении нападения, которое произошло 17 января 2019 года", — сообщил он в ходе выступления, опубликованного в микроблоге ведомства в Twitter.

По словам прокурора, выдвинутые обвинения предусматривают от 40 до 50 лет лишения свободы для подозреваемых.

Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что задержанные являются членами повстанческой Армии национального освобождения (АНО), и указал на прямую связь руководства этой организации с планированием и осуществлением "чудовищного покушения".

Взрыв заминированной машины произошел 17 января в кадетской школе полиции в Боготе. В результате теракта погиб 21 человек, еще 68 получили ранения. Власти возложили ответственность за этот теракт на АНО и прервали переговоры с ней о мире.