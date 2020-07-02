Названа причина массовой драки курьеров в Москве 

Телеграм-канал Baza узнал причину массовой драки курьеров Delivery Club и Яндекс. Еды на северо-западе Москвы

По данным Baza , конфликт начался после инструктажа, когда начальник отчитал курьеров за несоблюдение санитарных норм при доставке еды. Он сказал, что клиенты возмущаются, когда видят доставщиков без масок и перчаток. Бороться с несоблюдением требований безопасности руководство решило с помощью штрафов.

После того, как начальник назвал первого кандидата на штрафные санкции, в толпе курьеров прокатилось недовольство. Часть работников согласились с наказанием, а другие стали защищать своего коллегу. Ропот быстро перешел в применение физической силы.

Как сообщал «Рамблер», в четверг на северо-западе Москвы произошла массовая драка, в которой участвовали 30 курьеров двух конкурирующих компаний «Яндекс. Еда» и Delivery Club. В больницы после драки никто из них не обращался.