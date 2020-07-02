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Рыбак отказался слушать жену и погиб во время шторма 

Lenta.ru 1 час назад
Рыбак отказался слушать жену и погиб во время шторма
Фото: РИА Новости
Жена малайзийского рыбака, погибшего во время шторма, рассказала, что предвидела его гибель. Об этом пишет AsiaOne.
42-летняя медсестра Росмализа Росдин (Rosmaliza Rosdin) утверждает, что накануне ее мучила беспричинная тревога. Чувство было таким сильным, что она решила обратиться к врачу. Он осмотрел ее, но не нашел причин для беспокойства.
«А оказалось, что это было предчувствие смерти», — говорит женщина.
Медсестра пыталась уговорить мужа отказаться от плавания, но он не стал ее слушать.
«Я умоляла его не плыть, а он настаивал на своем, потому что запланировал поездку еще неделю назад», — говорит она.
Ночью судно попало в шторм и затонуло. По меньшей мере четверо из 20 человек, которые были на борту, погибли, в том числе муж Росмализы Росдин.
В 2018 году сообщалось, что кошки в кошачьем кафе в Японии одновременно забеспокоились за десять секунд до начала землетрясения. Реакцию животных сняла камера видеонаблюдения.
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