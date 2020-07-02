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В Кирове взорвался газ в жилом доме 

ТАСС и ещё 5 48 минут назад
Газ взорвался в жилом доме в Кирове
Фото: РИА Новости
Взрыв газовоздушной смеси произошел в доме на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек, сообщили ТАСС в четверг в министерстве энергетики и ЖКХ по региону.
"В четверг, 2 июля, в 17:15 (мск) в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек", — сказала собеседница агентства.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в многоквартирном панельном пятиэтажном доме, в квартире есть повреждения, выбиты окна на кухне. Для ликвидации последствий на место оперативно выехали аварийные службы — 21 человек и шесть единиц техники.
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Происшествия , Минэнерго , ИТАР-ТАСС , Киров
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