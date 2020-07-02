Газ взорвался в жилом доме в Кирове

Взрыв газовоздушной смеси произошел в доме на улице Орджоникидзе в Кирове , пострадал один человек, сообщили ТАСС в четверг в министерстве энергетики и ЖКХ по региону.

"В четверг, 2 июля, в 17:15 (мск) в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек", — сказала собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в многоквартирном панельном пятиэтажном доме, в квартире есть повреждения, выбиты окна на кухне. Для ликвидации последствий на место оперативно выехали аварийные службы — 21 человек и шесть единиц техники.