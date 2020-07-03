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Видео массовой драки между доставщиками еды из Delivery Club и «Яндекс. Еды» появилось в Интернете . Сейчас полиция занимается проверкой происшествия на северо-западе Москвы.

Сообщение о драке в дежурную часть поступило в 14:30, дебоширы сошлись врукопашную на улице Маршала Катукова, 19. На кадрах видно, что в драке участвуют по меньше мере человек 20.

На момент прибытия полицейских курьеры разбежались, сообщает РИА Новости.

Заявлений со стороны потерпевших пока не поступало.