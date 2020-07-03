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Опубликовано видео массовой драки доставщиков еды в Москве 

News.ru и ещё 19 30 минут назад
Видео массовой драки между доставщиками еды из Delivery Club и «Яндекс. Еды» появилось в Интернете. Сейчас полиция занимается проверкой происшествия на северо-западе Москвы.
Сообщение о драке в дежурную часть поступило в 14:30, дебоширы сошлись врукопашную на улице Маршала Катукова, 19. На кадрах видно, что в драке участвуют по меньше мере человек 20.
На момент прибытия полицейских курьеры разбежались, сообщает РИА Новости.
Заявлений со стороны потерпевших пока не поступало.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. После отъезда сотрудников МВД драка возобновилась.
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Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости , Москва
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