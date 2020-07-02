Пожар в доме на Тверской улице локализован 

Отмечается, что на 2-м этаже находящегося на реконструкции здания происходило загорание на общей площади порядка 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:23 пожар был локализован.