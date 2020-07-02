Пожар в доме на Тверской улице локализован 

Сотрудники МЧС Москвы локализовали пожар в старинном особняке на Тверской улице. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter МЧС Москвы.
Локализован пожар по адресу ул. Тверская, д. 24 https://t.co/XR4EBgbtPl pic.twitter.com/GxSHFbET0S— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) July 2, 2020
Отмечается, что на 2-м этаже находящегося на реконструкции здания происходило загорание на общей площади порядка 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:23 пожар был локализован.