Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в доме на Тверской улице локализован 

Москва меняется 4 часа назад
Пожар в доме на Тверской улице локализован
Фото: Москва меняется
Сотрудники МЧС Москвы локализовали пожар в старинном особняке на Тверской улице. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter МЧС Москвы.
Отмечается, что на 2-м этаже находящегося на реконструкции здания происходило загорание на общей площади порядка 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:23 пожар был локализован.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Москва меняется: последние новости
Пожар в доме на Тверской улице локализован Пожар в доме на Тверской улице локализован МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре Мэр Москвы рассказал о реконструкции корпусов Боткинской больницы Мэр Москвы рассказал о реконструкции корпусов Боткинской больницы
Происшествия , МЧС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Девушка поплатилась жизнью за отказ выйти замуж
Девушка поплатилась жизнью за отказ выйти замуж
Раскрыта схема махинаций родителей с выплатами на детей
Раскрыта схема махинаций родителей с выплатами на детей
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение