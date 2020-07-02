Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В S7 прокомментировали сближение самолетов над Ростовом-на-Дону 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Экипажи самолетов авиакомпаний S7 и Emirates грамотно сработали в ситуации с опасным сближением над Ростовской областью, заявили в пресс-службе S7.
Как передает РИА «Новости», и российский, и эмиратский лайнеры оснащены системой предупреждения об опасном сближении, которая заблаговременно сообщает о возможном конфликте в воздухе. Система дает команду пилотам о снижении или наборе высоты. Пилоты имеют возможность совершить безопасный маневр, даже если от диспетчера соответствующих указаний не поступало.
Ситуации с опасным сближением раз в полгода отрабатываются экипажем на воздушных тренажерах.
Как сообщал «Рамблер», ранее Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Ростова-на-Дону в Москву, на взлете едва не столкнулся с Boeing 777 авиакомпании Emirates Airlines, выполнявшим рейс Осло — Дубай. Диспетчеры ростовского аэропорта заметили конфликтное движение лайнеров с опозданием, а пилоты Emirates сначала приняли их крики, которыми те предупреждали их о ситуации, за фоновые переговоры. Расстояние между «Аэробусом» и «Боингом» сократилось до вдвое меньше предельно допустимого — 150 метров, однако благодаря системе оповещения об опасном сближении экипажам удалось избежать столкновения.
Комментарии 2
Происшествия , Видео , Boeing , АК S7 , Emirates , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение