Как передает РИА «Новости», и российский, и эмиратский лайнеры оснащены системой предупреждения об опасном сближении, которая заблаговременно сообщает о возможном конфликте в воздухе. Система дает команду пилотам о снижении или наборе высоты. Пилоты имеют возможность совершить безопасный маневр, даже если от диспетчера соответствующих указаний не поступало.

Ситуации с опасным сближением раз в полгода отрабатываются экипажем на воздушных тренажерах.