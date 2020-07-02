Экипажи самолетов авиакомпаний S7 и Emirates грамотно сработали в ситуации с опасным сближением над Ростовской областью, заявили в пресс-службе S7.
Как передает РИА «Новости», и российский, и эмиратский лайнеры оснащены системой предупреждения об опасном сближении, которая заблаговременно сообщает о возможном конфликте в воздухе. Система дает команду пилотам о снижении или наборе высоты. Пилоты имеют возможность совершить безопасный маневр, даже если от диспетчера соответствующих указаний не поступало.
Ситуации с опасным сближением раз в полгода отрабатываются экипажем на воздушных тренажерах.
Как сообщал «Рамблер», ранее Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Ростова-на-Дону в Москву, на взлете едва не столкнулся с Boeing 777 авиакомпании Emirates Airlines, выполнявшим рейс Осло — Дубай. Диспетчеры ростовского аэропорта заметили конфликтное движение лайнеров с опозданием, а пилоты Emirates сначала приняли их крики, которыми те предупреждали их о ситуации, за фоновые переговоры. Расстояние между «Аэробусом» и «Боингом» сократилось до вдвое меньше предельно допустимого — 150 метров, однако благодаря системе оповещения об опасном сближении экипажам удалось избежать столкновения.