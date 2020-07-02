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Хакеры продают личные данные россиян от лица МИД РФ 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Хакеры продают личные данные россиян от лица МИД РФ
Фото: РИА Новости
В одном из аккаунтов Министерства иностранных дел России в соцсети Twitter появилось сообщение о продаже базы данных туристов, претендовавших на получение помощи от государства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступом к определенным аккаунтам», — привело издание сообщение от хакеров, появившееся в одном из аккаунтов МИД РФ.
Злоумышленники утверждали, что получили доступ к 115 тысячам записей и просили за эту информацию 66 биткоинов (42,7 млн руб.).
«Рамблер» писал, что ранее в свободном доступе оказались данные жителей России, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах. Продавец базы уверял, что в ней находятся 12 млн записей — с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошелька.
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Происшествия , Григорий Березкин , МИД
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