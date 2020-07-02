Хакеры продают личные данные россиян от лица МИД РФ 

«Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступом к определенным аккаунтам», — привело издание сообщение от хакеров, появившееся в одном из аккаунтов МИД РФ.

Злоумышленники утверждали, что получили доступ к 115 тысячам записей и просили за эту информацию 66 биткоинов (42,7 млн руб.).

«Рамблер» писал, что ранее в свободном доступе оказались данные жителей России, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах. Продавец базы уверял, что в ней находятся 12 млн записей — с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошелька.