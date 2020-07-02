Многодетеная россиянка залезла в долги ради Киркорова

Многодетная жительница Новосибирска довела семью до нищеты и влезла в долги ради похода на концерт Филиппа Киркорова . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, у женщины десять детей, вместе с восемью она живет в двухкомнатной квартире. Женщину проверяют органы опеки, двое старших дочерей хотят лишить ее родительских прав, так как она плохо следит за остальными. Согласно базе должников судебных приставов, на которую ссылается «Комсомольская правда», у женщины есть долги по платежам, в том числе за коммунальные услуги и жилплощадь.

Старшая дочь женщины рассказала, что ее мать не умеет обращаться с деньгами, набрала много кредитов и тратит деньги на себя. По ее словам, четыре года назад в Новосибирске был концерт певца Филиппа Киркорова, и мать взяла кредит, чтобы попасть на выступление и подарить артисту торт.

«Он ее кумир. У нее малыши голодные, а она по концертам ходит, Филиппа кормит! Это вообще нормально?» — сказала она.

Сама многодетная россиянка заявила «Комсомольской правде», что у нее бывают трудности с деньгами, но она мечтала попасть на концерт Киркорова 28 лет. По ее словам, она была там бесплатно, и уже «устала всем это объяснять», а кредиты брала на то, чтобы кормить и одевать детей. Она также рассказала, что смогла погасить большинство долгов, в том числе за счет выплат, назначенных президентом, и единственное, что купила себе — «трое штанов, две футболки, три бюстгальтера, лимонад и желе».

Женщина рассказала, что у нее был долг в 30 тысяч за коммунальные услуги, 6 тысяч — аренда комнаты, 11 тысяч — кредиты. Она заявила, что купила также комод и летнюю одежду детям, а еще кровать дочери за 12 тысяч. По ее словам, без надбавок она получает 23-25 тысяч рублей.

«А я тяну ведь [8 детей], дети сытые, не надо говорить, что голодные! Они одеты, все, что нужно, в квартире имеется. А то, что там бардак? Так детей много. Какой тут будет порядок, когда у меня их восемь в одной квартире», — сказала россиянка, уточнив, что выращивает цветы на продажу, из-за чего тоже образуется грязь. Она добавила, что ей иногда помогает 14-летняя дочь, а пятилетние двойняшки «берут щетку и подметают».