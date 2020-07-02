Очевидец рассказала о пожаре в доме на Тверской 

Возгорание произошло в здании на Тверской улице, пожарные приступили к тушению.

Огонь распространился по второму и третьему этажу. Очевидец Ирина рассказала телеканалу Москва 24, что работает в соседнем помещении — в доме 22 на Тверской. Там располагается бизнес-центре, в течение 10–15 минут сотрудников эвакуировали оттуда.

"Очень сильное задымление, то есть даже на десятом этаже уже ничего не было видно. Из-за того, что не было движения ветра, весь сгусток дыма остался там. Сейчас, в настоящий момент, подъезжают пожарные наряды. Наши коллеги буквально пришли с обеденного перерыва… Им удалось до начала пожара уйти благополучно", — поделилась Ирина.

Она уточнила, что в этом году там уже был пожар — в чайхоне. "Ресторан на втором этаже, но в прошлый раз пожар был несколько в другой стороне", — отметила очевидец.

Сейчас очаг возгорания точно неизвестен, по словам девушки, его не видно. Люди разошлись, поскольку дышать, находясь рядом с горящим зданием, невозможно, обратила внимание Ирина.

Изначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров, сейчас она возросла до 200. Ранг сложности повышен с третьего до четвертого. По данным столичного главка МЧС, людей в здании нет.