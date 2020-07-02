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Жителей Новороссийска возмутила пара, занимавшаяся сексом за углом гипермаркета 

Новая Кубань 1 час назад
Россияне занялись сексом у гипермаркета
Фото: РИА Новости
Жители Новороссийска стали невольными свидетелями интимной близости молодой пары. Влюбленные не нашли более подходящего места для занятия сексом, как общественное пространство, расположенное прямо за углом гипермаркета "Семейный Магнит". И, конечно же, не обошлось без свидетелей.
Жители близлежащей многоэтажки сфотографировали горе-любовников и выложили снимки с интимными утехами в Сеть.
Интернет-пользователи принялись критиковать парочку, ведь выбранное ими место вполне можно назвать общественным, а значит, молодых людей можно привлечь за хулиганство и нарушение общественного порядка.
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Происшествия , Новороссийск
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