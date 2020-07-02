Землетрясение произошло у южных Курил 

«В четверг в 18.24 (10.24 мск) зарегистрировано землетрясение в 79 километрах южнее села Малокурильского и в 84 километрах южнее села Крабозаводское на острове Шикотан. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3, глубина очага — 32 километра», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также уточняется, подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское.

«Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений», — отметила пресс-служба.

Напомним, землетрясение почти той же мощности было зафиксировано в воскресенье в Эгейском море, недалеко от побережья Турции и греческих островов Додеканес. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр находился в 28 км к северу от города Родос с населением около 56,2 тыс. человек. Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.