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ЧП в Москве: на Тверской горит дом 

Артём Кульша и ещё 26 53 минуты назад
В одном из домов на Тверской улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Московские новости».
По его данным, возгорание возникло в 24-м доме по Тверской улице. Согласно сведениям из открытых источников, там располагается кофейня «Старбакс» (Starbucks), ресторан «Чайхона №1», кафе «Хлеб насущный» и пятизвездочный отель «Марриотт» (Marriott).
На видеозаписи, которую «Московским новостям» прислал очевидец, из окон на втором этаже над «Старбаксом» валит черный дым.
29 июня, как сообщал «Рамблер», в жилом доме на улице Проходчиков в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы в произошел взрыв газа и возник пожар в результате него. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.
В начале июня в третьем корпусе седьмого дома на Дорожной улице в Южном административном округе (ЮАО) произошел взрыв. В результате него были выбиты окна на двух этажах, один человек погиб, восемь были спасены и возник пожар. Сообщалось, что причиной взрыва могло стать изготовление одним из жителей дома пиротехнических изделий.
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Происшествия , Видео , Новости Москвы , Пожары , Starbucks
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