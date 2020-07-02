В одном из домов на Тверской улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Московские новости».

По его данным, возгорание возникло в 24-м доме по Тверской улице. Согласно сведениям из открытых источников, там располагается кофейня «Старбакс» (Starbucks), ресторан «Чайхона №1», кафе «Хлеб насущный» и пятизвездочный отель «Марриотт» (Marriott).

На видеозаписи, которую «Московским новостям» прислал очевидец, из окон на втором этаже над «Старбаксом» валит черный дым.

29 июня, как сообщал «Рамблер», в жилом доме на улице Проходчиков в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы в произошел взрыв газа и возник пожар в результате него. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.

В начале июня в третьем корпусе седьмого дома на Дорожной улице в Южном административном округе (ЮАО) произошел взрыв. В результате него были выбиты окна на двух этажах, один человек погиб, восемь были спасены и возник пожар. Сообщалось, что причиной взрыва могло стать изготовление одним из жителей дома пиротехнических изделий.