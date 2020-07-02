Вопрос обмена гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, в настоящее время решается. Об этом его адвокат Владимир Жеребенков сообщил РИА Новости.
15 июня, как сообщал «Рамблер», Московский городской суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
23 июня Жеребенков сообщил, что Уилан решил не подавать апелляцию на приговор, потому что не верит в российское правосудие и надеется в скором времени быть обменянным на граждан России, осужденных в США. Сегодня он рассказал, что 26 июня приговор вступил в законную силу.
«Приговор мы обжаловать не стали, чтобы не терять время», — объяснил он.
Также адвокат сообщил, что в настоящее время политики занимаются вопросом обмена Уилана, а процедура будет долгой.
Уилан — служащий Корпуса морской пехоты США в 1994-2008 годах, а с 2016-го — начальник службы безопасности компании — производителя автомобильных деталей BorgWarner. В декабре 2018-го сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали его в номере отеля «Метрополь» в Москве по подозрению в шпионаже.