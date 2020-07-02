23 июня Жеребенков сообщил, что Уилан решил не подавать апелляцию на приговор, потому что не верит в российское правосудие и надеется в скором времени быть обменянным на граждан России, осужденных в США. Сегодня он рассказал, что 26 июня приговор вступил в законную силу.

«Приговор мы обжаловать не стали, чтобы не терять время», — объяснил он.

Также адвокат сообщил, что в настоящее время политики занимаются вопросом обмена Уилана, а процедура будет долгой.